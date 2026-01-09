Источник: ПАОК вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Дркушича

ПАОК вышел из переговоров по трансферу защитника «Зенита» Вани Дркушича, сообщает Legalbet.ru.

Греческий клуб не был готов заплатить за 26-летнего словенца запрашиваемую петербуржцами сумму.

Ранее PAOK24 сообщал, что сине-бело-голубые потребовали за игрока более 5 миллионов евро с учетом бонусов.

Дркушич перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Сочи». В сезоне-2025/26 на счету защитника 20 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующий контракт Дркушича с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.