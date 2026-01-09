Источник: ПАОК вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Дркушича
ПАОК вышел из переговоров по трансферу защитника «Зенита» Вани Дркушича, сообщает Legalbet.ru.
Греческий клуб не был готов заплатить за 26-летнего словенца запрашиваемую петербуржцами сумму.
Ранее PAOK24 сообщал, что сине-бело-голубые потребовали за игрока более 5 миллионов евро с учетом бонусов.
Дркушич перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Сочи». В сезоне-2025/26 на счету защитника 20 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующий контракт Дркушича с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Источник: Legalbet.ru
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5
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6
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8
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9
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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