Министр спорта РФ Матыцин заявил, что обсудит лимит на легионеров с РФС

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что обсудит лимит на легионеров в российском футболе с Российским футбольным союзом (РФС).

«Лимит станет одним из предметов обсуждения с РФС. Надеюсь, мы примем адекватное решение», — сказал Матыцин.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.