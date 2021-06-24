Министр спорта РФ Матыцин заявил, что обсудит лимит на легионеров с РФС
15:42
Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что обсудит лимит на легионеров в российском футболе с Российским футбольным союзом (РФС).
«Лимит станет одним из предметов обсуждения с РФС. Надеюсь, мы примем адекватное решение», — сказал Матыцин.
С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.
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