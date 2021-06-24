Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Министр спорта РФ Матыцин заявил, что обсудит лимит на легионеров с РФС

15:42
Теги:

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что обсудит лимит на легионеров в российском футболе с Российским футбольным союзом (РФС).

«Лимит станет одним из предметов обсуждения с РФС. Надеюсь, мы примем адекватное решение», — сказал Матыцин.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Франция и Португалия устроили шоу. Роналду повторил великий рекорд и затащил своих в плей-офф
Германия спаслась от поражения в матче с Венгрией и вышла в 1/8 финала Евро-2020
Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро
Невероятная развязка в Лиге наций: Россия разгромила бразильцев, но проиграла 7 тысячных очка Франции в борьбе за плей-офф

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы