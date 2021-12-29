ЦСКА предложил Медине зарплату в 650 тысяч евро в год
13:55
ЦСКА ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником Хесусом Мединой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к армейскому клубу.
По информации источника, красно-синие предложили 24-летнему парагвайцу зарплату 650 тысяч евро в год. Данное предложение не устраивает нападающего, но переговоры между сторонами продолжаются.
В нынешнем сезоне Медина забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Он покинет американский клуб на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4560769-cska-predlozhil-hesusu-medine-zarplatu-v-eur-650-tysyach-v-god-eto-ne-ustraivaet-igroka.html
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