Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА предложил Медине зарплату в 650 тысяч евро в год

13:55

ЦСКА ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником Хесусом Мединой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к армейскому клубу.

По информации источника, красно-синие предложили 24-летнему парагвайцу зарплату 650 тысяч евро в год. Данное предложение не устраивает нападающего, но переговоры между сторонами продолжаются.

В нынешнем сезоне Медина забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Он покинет американский клуб на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4560769-cska-predlozhil-hesusu-medine-zarplatu-v-eur-650-tysyach-v-god-eto-ne-ustraivaet-igroka.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
Педагог рассказала о погибшем в Подмосковье мальчике
2
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги