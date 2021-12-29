ЦСКА предложил Медине зарплату в 650 тысяч евро в год

ЦСКА ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником Хесусом Мединой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к армейскому клубу.

По информации источника, красно-синие предложили 24-летнему парагвайцу зарплату 650 тысяч евро в год. Данное предложение не устраивает нападающего, но переговоры между сторонами продолжаются.

В нынешнем сезоне Медина забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Он покинет американский клуб на правах свободного агента.