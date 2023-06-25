Отец Кузяева отреагировал на новость об уходе полузащитника из «Зенита»
Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева Адьям Кузяев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок принял решение покинуть клуб.
«Извините, кто пишет, тот пусть и комментирует», — сказал Кузяев «СЭ».
Ранее о том, что игрок принял решение покинуть «Зенит» сообщило издание «Евро-Футбол.Ру».
Действующий контракт 30-летнего российского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года. В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
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