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Сегодня, 18:40

«Спартак» представил календарь на новый сезон в стиле аниме

Виктория Кравченко
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Московский «Спартак» представил календарь на новый сезон-2023/24 в стиле аниме.

Матч 7-го тура красно-белых против «Краснодара» показан противостоянием быка и хавбека Антона Зиньковского.

15-й тур РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом» , анонсирован заплывом форварда Александра Соболева и игрока ростовцев Николая Комличенко в образе дельфинов.

Матч «Спартака» с «Зенитом» анонсирован тем, что арбитр из комнаты ВАР читает газету на фоне нарушения. В заголовках газеты также есть отсылки: например, к получению Малкомом и Клаудиньо российского гражданства и раздаче болельщикам бесплатных билетов.

Судья Сергей Карасев, который регулярно судит дерби, представлен в виде рок-музыканата.

ФК Спартак (Москва)
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1
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
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