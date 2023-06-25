Агент Кайо сообщил, что контракт защитника с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года
Агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес в комментарии для «СЭ» заявил, что нынешний контракт футболиста с краснодарским клубом действует до июня 2025 года. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что контракт Кайо истекает 30 июня 2024 года.
«Пока ничего не буду говорить о Кайо. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года», — сказал Хеновес «СЭ».
В прошлом сезоне Кайо провел за «Краснодар» 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист
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