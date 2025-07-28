Отец Глушенкова допустил, что полузащитник может задуматься об уходе из «Зенита»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, заявил, что футболист не думает об уходе из клуба.

«Но мое мнение: если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Александра Глушенкова.

В воскресенье «Зенит» в матче 2-го тура РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (2:2). Глушенкова заменили в перерыве при счете 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

На пресс-конференции после игры главный тренер петербуржской команды Сергей Семак объяснил замену хавбека словами «достаточно часто и много ошибался, много брака было».

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