Рубенс в Москве проходит медосмотр перед переходом «Динамо»

Как стало известно «СЭ», 24-летний полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс уже прилетел в Москву и сегодня проходит медосмотр перед переходом в «Динамо».

После завершения этой сделки 27-летний динамовец Хорхе Карраскаль отправится во «Фламенго».

Центральный хавбек в прошлом сезоне забил 3 мяча и сделал 3 голевых паса в 32 матчах за клуб. Всего на его счету 151 матч, 9 голов и 9 результативных передач за клуб из Белу-Оризонти.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.