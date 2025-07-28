Агент Карраскаля рассказал, от чего может зависеть трансфер футболиста во «Фламенго»

Агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля Родриго Лопес ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста во «Фламенго».

«Карраскаль во «Фламенго»? Надеюсь на прогресс. Думаю, он будет после объявления трансфера Рубенса», — сказал Лопес «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что переходы Рубенса из «Атлетико Минейру» в «Динамо» и Хорхе Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго» взаимосвязаны: продажа 27-летнего колумбийца состоится только после подписания москвичами соглашения с 24-летним бразильцем.

Сейчас «Динамо» и «Атлетико Минейру» работают над завершением сделки по Рубенсу.

22 июля сообщалось, что «Фламенго» уладил спор с агентами Карраскаля и в ближайшее время может осуществить трансфер футболиста. Сумма сделки должна составить 12 миллионов евро.

16 июля СМИ утверждали, что «Динамо» согласовало трансфер Рубенса за 12 миллионов евро. Игрок подпишет 5-летний контракт.

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