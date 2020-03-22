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Основной состав «Зенита» продолжит тренироваться в домашнем режиме

16:22
«Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».
«Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».
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Руководство «Зенита» и тренерский штаб клуба приняли решение продлить карантин на неделю, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях. Тренировочный центр будет полностью закрыт для посещения.

«Зенит» лидирует в Тинькофф Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 22 матчах и опережая идущий вторым «Локомотив» на 9 очков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-03-22-osnovnoy-sostav-sine-belo-golubykh-prodolzhit-trenirovatsya-v-domashnem-rezhime.htm

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