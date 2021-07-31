Игорь Осинькин: «Пиняев показал, что его нужно опасаться любому футболисту»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча второго тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:1) оценил дебют в составе команды 16-летнего полузащитника Сергея Пиняева.

«Да, был дебют, я должен его прокомментировать, — цитирует специалиста официальный сайт «Крыльев». — Но на будущее хотел бы подальше от этих разговоров, чтобы они не отвлекали его от самого главного. А главное — вырастить из него хорошего футболиста. У него есть для этого все данные.

Он показал, что умение его играть в быстрый футбол, принимать мгновенные решения, они работали не только на молодежном уровне, но и работают сейчас против команды такого уровня, как «Спартак». Он показал, что его нужно опасаться любому футболисту, например, Айртону».

Пиняев в этой игре дебютировал в российской премьер-лиге. Футболист подписал контракт с «Крыльями» 23 июля. Срок соглашения рассчитан на три года.