Жуков о поражении от «Крыльев Советов»: «Спартак» произвел жалкое впечатление»
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.
«Думаю, ни один человек не сможет ни понять, ни объяснить замены Абаскаля. Да дело и не в них. «Спартак» выглядел настолько бледно на фоне «Крылышек» — организованной команды, которая билась за победу. Красно-белые произвели просто жалкое впечатление. Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин. Игорь Витальевич сделал из команды без звезд коллектив, который идет в лидирующей группе и так играет. Этому можно только позавидовать», — сказал Жуков «СЭ».
«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятое место.
В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1