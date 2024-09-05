Осинькин подтвердил возвращение Сергеева в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о возвращении в команду нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Да, будет полноценный контракт», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Сергеев покинет «Зенит» после перехода в команду нападающего Александра Соболева. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составит примерно два миллиона евро.

За самарский клуб форвард выступал до перехода в «Зенит». В минувшем сезоне Сергеев забил шесть мячей и отдал три ассиста в 26 играх РПЛ. В нынешнем чемпионате России нападающий трижды вышел на поле, но не отметился результативными действиями.