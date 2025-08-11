Футбол
11 августа, 11:50

В ЦСКА заявили, что клубу невыгодно прописывать сумму отступных в новом контракте Кисляка

Константин Белов
Корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с полузащитником Матвеем Кисляком.

Ранее агент 20-летнего игрока Александр Маньяков сообщил «РБ Спорт», что будет настаивать на указание суммы отступных в новом контракте футболиста.

«Агент делает свою работу, клуб — свою. Это нормальная история, обмен мнениями. Клубу редко когда выгодно прописывать определенную сумму отступных за игрока в контракте, такова позиция ЦСКА. Но не надо забывать, что у Матвея контракт с ЦСКА до 2029 года. Не считал бы данный вопрос сильно актуальным в повестке», — сказал Брейдо «СЭ».

Кисляк является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне игрок провел за клуб 6 матчей и отдал 3 голевые передачи.

  • zg

    Контракт переподписан,как агентишка собрался сейчас на чем то еще "настаивать"?

    11.08.2025

    • Орлов: «Глушенков должен доказать свою состоятельность в матче со «Спартаком»

