Махачкалинское «Динамо» может приостановить контракт с Зиновичем, призванным в белорусскую армию

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о призыве полузащитника команды Кирилла Зиновича в армию Белоруссии.

«Зинович до 25 мая находится у нас в командировке. А потом возвращается в Белоруссию. Он уже там был и принял присягу. Можно сказать, что он уже в армии, принял присягу в начале мая. У него было много повесток, и он всегда являлся в военкомат. В этот раз решение по нему приняли такое. Что будет дальше, пока не знаю. Возможно, это будет приостановка контракта... Будем разговаривать. Его контракт действителен еще два года», — сказал Газизов «СЭ».

После окончания сезона 22-летний Зинович должен отбыть в часть для прохождения полуторагодичной службы.

В этом сезоне на счету хавбека 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.