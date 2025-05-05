Орлов о Глушенкове: «Не уверен, что он вернется на свой прежний уровень. Опять не попал в игру!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о волевой победе «Зенита» над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

— Что поделать — концовка чемпионата. Все нервничают, допускают ошибки. Психология. «Спартак» не смог обыграть «Факел», ЦСКА потерял очки в Грозном, «Краснодар» испытывал серьезные проблемы во втором тайме матча с «Рубином». Все бьются, все сопротивляются, никто никому не намерен уступать.

Вот и «Зенит» довольно долго не мог распечатать ворота «Пари НН». Хотя Соболев мог, наверное, пять забить. Пять! В итоге оформил дубль. Ну и то хорошо. Помог команде, помог Сергею Богданычу, принес важную победу.

Но концовка матча получилась для хозяев какой-то скомканной. Все смешалось, игроки поменялись позициями. У нижегородцев был хороший момент, но Латышонок выручил, успел поднять руку.

Видно, что Лусиано не до конца готов, поэтому и вышел только на замену.

Ну а Глушенков... Сложно комментировать. Не попал в игру в очередной раз. Не попадает в створ, какой брак в передачах... Не может выйти на свой оптимальный уровень. И я не уверен, увидим ли мы прежнего Глушенкова. Возможно, он просто не мастер, а пока еще полумастер. Может быть, где-то не хватает профессионализма. Ну нельзя же так! Какую игру он уже проваливает этой весной?! Семак не от хорошей жизни меняет его в перерыве...

«Зенит» после 27 туров набрал 57 очков и занимает второе место в таблице РПЛ.