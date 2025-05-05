Футбол
5 мая, 11:00

Орлов о Глушенкове: «Не уверен, что он вернется на свой прежний уровень. Опять не попал в игру!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о волевой победе «Зенита» над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

— Что поделать — концовка чемпионата. Все нервничают, допускают ошибки. Психология. «Спартак» не смог обыграть «Факел», ЦСКА потерял очки в Грозном, «Краснодар» испытывал серьезные проблемы во втором тайме матча с «Рубином». Все бьются, все сопротивляются, никто никому не намерен уступать.

Вот и «Зенит» довольно долго не мог распечатать ворота «Пари НН». Хотя Соболев мог, наверное, пять забить. Пять! В итоге оформил дубль. Ну и то хорошо. Помог команде, помог Сергею Богданычу, принес важную победу.

Но концовка матча получилась для хозяев какой-то скомканной. Все смешалось, игроки поменялись позициями. У нижегородцев был хороший момент, но Латышонок выручил, успел поднять руку.

Видно, что Лусиано не до конца готов, поэтому и вышел только на замену.

Ну а Глушенков... Сложно комментировать. Не попал в игру в очередной раз. Не попадает в створ, какой брак в передачах... Не может выйти на свой оптимальный уровень. И я не уверен, увидим ли мы прежнего Глушенкова. Возможно, он просто не мастер, а пока еще полумастер. Может быть, где-то не хватает профессионализма. Ну нельзя же так! Какую игру он уже проваливает этой весной?! Семак не от хорошей жизни меняет его в перерыве...

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев.«Нужно признать: Соболев — герой матча. А Глушенков...» Орлов — о победе «Зенита», Станковиче и Личке

«Зенит» после 27 туров набрал 57 очков и занимает второе место в таблице РПЛ.

Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • zentmaison

    Полумэтр, полукомментатор Орлов оставил свое полумнение в полдень

    05.05.2025

  • Dikiikis

    "Ну а Глушенков... Сложно комментировать. Не попал в игру в очередной раз. Не попадает в створ, какой брак в передачах..." Зато жизнь удалась!

    05.05.2025

  • александр п

    Тени исчезают в полдень-сумлеваюсь я.Это Орлов.

    05.05.2025

    • Корнеев назвал полным провалом результаты «Спартака» в РПЛ: «У команды до сих пор нет четкого основного состава»

    КДК РФС накажет главного тренера «Краснодара» Мусаева после матча с «Рубином»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

