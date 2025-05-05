Футбол
5 мая, 11:01

КДК РФС накажет главного тренера «Краснодара» Мусаева после матча с «Рубином»

Константин Белов
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 27-го тура РПЛ.

«В матче «Краснодар» — «Рубин» рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров Мурада Мусаева у хозяев и Рашида Рахимова у гостей. У «Ахмата» задержка выхода на поле из раздевалки перед началом матча на четыре минуты», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 27-го тура. Далее расположились «Зенит» (57) и ЦСКА (52).

Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
Артур Григорьянц
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Сегодня
Вчера
Неделя

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    пошибать хоть сколько сноса мафия в нишете а то:rofl::rofl::rofl:

    05.05.2025

  • hovawart645

    Это всё напускное. Семак же знает, что пока Дюков в РФС, золото Зениту принесут на блюдечке.

    05.05.2025

  • zentmaison

    Убрать плешивого на матч с ЦСКА!

    05.05.2025

  • AnTaras

    Не хватило бы. Но бзднуть надо.

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Если бы КДК регулярно штрафовало Семака за его перманентное бурное несогласие со всеми решениями судей не в пользу его команды, то этих денег хватило, чтобы построить стадион "Акрону".

    05.05.2025

  • hovawart645

    Дисквал выпишут на матч с конями?)

    05.05.2025

  • Семён Фадеич

    Хайпожоры, Рахимова даже не упомянули.

    05.05.2025

  • Marty Friedman

    во-первых, рассмотрит; во-вторых, Рахимова тоже...

    05.05.2025

    • Орлов о Глушенкове: «Не уверен, что он вернется на свой прежний уровень. Опять не попал в игру!»

    В «Химках» хотят спокойно решить вопрос о расторжении контракта с Артигой
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

