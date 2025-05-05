КДК РФС накажет главного тренера «Краснодара» Мусаева после матча с «Рубином»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 27-го тура РПЛ.

«В матче «Краснодар» — «Рубин» рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров Мурада Мусаева у хозяев и Рашида Рахимова у гостей. У «Ахмата» задержка выхода на поле из раздевалки перед началом матча на четыре минуты», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 27-го тура. Далее расположились «Зенит» (57) и ЦСКА (52).