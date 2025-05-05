КДК РФС накажет главного тренера «Краснодара» Мусаева после матча с «Рубином»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 27-го тура РПЛ.
«В матче «Краснодар» — «Рубин» рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров Мурада Мусаева у хозяев и Рашида Рахимова у гостей. У «Ахмата» задержка выхода на поле из раздевалки перед началом матча на четыре минуты», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 27-го тура. Далее расположились «Зенит» (57) и ЦСКА (52).
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Новости