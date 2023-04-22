Орещук поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

«На этой неделе бело-голубым исполнилось 100 лет, а питерцы семимильными шагами движутся к чемпионству. Если «Динамо» уступит, то максимально отдалится от медалей. «Зениту» всегда тяжело даются игры с «Динамо», москвичам не надо особенно настраиваться на этот матч, но уровень игры команды Славиши Йокановича в последних турах оставляет желать лучшего. Если «Динамо» покажет тот же футбол, который оно показало в Кубке России, то «Зениту» придется тяжело», — приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру».

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.