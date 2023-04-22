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Сегодня, 13:54

Терехин считает, что «Зенит» обыграет «Динамо» со счетом 2:1

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

«Я не думаю, что команда Семака притормозила, потом против нее все сейчас бьются. Мы это видели и в матче с «Ростовом», в котором была ничья. Вот «Зенит» и теряет очки. Но не надо забывать, что это был выездной матч, а сегодня они играют дома. Понятно, что «Зенит» будет играть первым номером. Удобен ли такой вариант «Динамо»? Мне самому это интересно. Не исключаю, что так будет даже удобнее. Обязательно будут появляться какие-то зоны, которые можно использовать. В любом случае у «Динамо» будут моменты, чтобы забить. Я уверен. Так что мы вряд ли увидим нули на табло. Какой счет мы сегодня увидим? 2:1 в пользу «Зенита». Шансы «Динамо» попасть в призовую тройку? Мне кажется, что если они удачно сыграют в Питере, добьются победы, то тогда это получится. Но надо смотреть, как сложатся оставшиеся матчи у всех претендентов на медали. Хотя я не могу сказать, что «Динамо» сейчас играет лучше, чем конкуренты: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Скорее наоборот. Но варианты войти в тройку всегда есть», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005095914_terehin_zenit_obyigraet_dinamo_so_schetom_21
Олег Терехин
Футбол
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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