«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Официальный Telegram-канал «Спартака» поздравил бывшего тренера московского клуба Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня, 22 апреля, ему исполнилось 59 лет.

«Поздравляем с праздником бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17, и желаем всего наилучшего!» — написали красно-белые.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выиграли Суперкубок страны-2017.