Орещук — о матче «Зенит» — «Динамо»: «Я не понимаю, за что удалили Барриоса»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» рассказал, что думает об удалении полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ.

«Я не понимаю, за что удалили Барриоса. Обычный фол, никакой травмы. Макаров спокойно поднялся и пошел. Я бы и желтую колумбийцу не показывал. А тут вдруг вмешивается ВАР — и красная... Зачем судьи портят игру? Они же издеваются над футболом! Причем к ним нельзя подойти, поговорить — сразу обижаются, карточками размахивают. Ей-богу, как девочки. Вот в 90-е судили настоящие мужики. Волевые, с железным характером. Кому угодно могли ответить», — сказал Орещук «СЭ».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:3), который прошел 6 августа, Барриос получил прямую красную карточку за фол на Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Ранее стало известно, что Барриос был приглашен на заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен данный инцидент.

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