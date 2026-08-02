«Оренбург» — «Зенит»: Вендел и Соболев выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 2-го тура РПЛ.

Встреча на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина, Касаджиков.

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.