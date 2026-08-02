Нападающий «Родины» Максименко назвал непростой адаптацию команды к РПЛ

Нападающий «Родины» Артем Максименко рассказал об адаптации команды к уровню РПЛ.

«Адаптация дается непросто, но мне кажется, что мы идем в правильном направлении и привыкаем к манере и скоростям команд РПЛ. Нам нужно вернуть нашу атакующую игру, благодаря которой мы и попали сюда. Конечно, уровень исполнителей здесь высокий, нам дают меньше времени на размышления, но нам необходимо соответствовать», — цитирует футболиста ТАСС.

«Родина» проводит первый сезон в РПЛ в истории клуба. На старте чемпионата московская команда потерпела поражения от «Спартака» (0:3) и «Ростова» (2:4).

В следующем туре «Родина» на выезде встретится с «Зенитом». Встреча пройдет 9 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.