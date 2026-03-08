«Оренбург» — «Зенит»: Соболев открыл счет на 12-й минуте

«Зенит» вышел вперед в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

На 12-й минуте с передачи Джона Джона отличился Александр Соболев. Для 29-летнего Соболева это 4-й гол в нынешнем сезоне РПЛ, а 23-летний бразилец сделал первое результативное действие за сине-бело-голубых.

Матч проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.