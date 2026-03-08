«Оренбург» — «Зенит»: Мантуан не реализовал пенальти

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

11-метровый в ворота оренбуржцев был назначен на 8-й минуте после того, как мяч попал в руку защитнику оренбуржцев Фахду Муфи. Таким образом, Мантуан не открыл счет в игре.

Матч проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.