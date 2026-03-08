ЭСК: Абросимов правильно назначил пенальти в ворота «Рубина» в 19-м туре РПЛ

ЭСК РФС поддержала решение главного арбитра матча 19-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» Ивана Абросимова назначить пенальти в ворота казанцев после видеопросмотра на 22-й минуте.

Игра команд прошла 28 февраля в Каспийске и завершилась победой махачкалинцев со счетом 2:1.

«Игрок «Рубина» Велдин Ходжа совершает фол по неосторожности против игрока «Динамо» Хуссема Мрезига. Ходжа выставляет ногу и совершает ею контакт с ногой соперника, который движется к мячу. Данный контакт влияет на возможность футболиста «Динамо» продолжить движение к мячу», — говорится в мотивировке ЭСК.

«Рубин» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 18 баллами располагается на 12-й строчке.

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