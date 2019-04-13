"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба

"Оренбург" обыграл ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата Россиии и впервые за время выступления в премьер-лиге набрал очки в гостях у московских клубов.

Предыдущие шесть визитов в Москву и Химки завершились для "газовиков" шестью поражениями с общим счетом 3:15. ЦСКА потерпел пятую неудачу в чемпионате, причем четыре из них пришлись на домашние встречи. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Оренбурга" в гостях у московских клубов:

Дата Соперник Стадион Счет 30.11.2016 ЦСКА ВЭБ Арена 0:2 03.04.2017 Спартак Открытие Арена 2:3 13.05.2017 Локомотив РЖД Арена 0:4 28.07.2018 Спартак Открытие Арена 0:1 02.09.2018 Динамо Арена Химки 0:2 08.12.2018 Локомотив РЖД Арена 1:2 13.04.2019 ЦСКА ВЭБ Арена 3:2

+1=0-6, мячи 6-16.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр