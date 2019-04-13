"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба

"Оренбург" обыграл ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата Россиии и впервые за время выступления в премьер-лиге набрал очки в гостях у московских клубов.
Предыдущие шесть визитов в Москву и Химки завершились для "газовиков" шестью поражениями с общим счетом 3:15. ЦСКА потерпел пятую неудачу в чемпионате, причем четыре из них пришлись на домашние встречи. (Кирилл Бурдаков)
Матчи "Оренбурга" в гостях у московских клубов:
|
Дата
|
Соперник
|
Стадион
|
Счет
|
30.11.2016
|
ЦСКА
|
ВЭБ Арена
|
0:2
|
03.04.2017
|
Спартак
|
Открытие Арена
|
2:3
|
13.05.2017
|
Локомотив
|
РЖД Арена
|
0:4
|
28.07.2018
|
Спартак
|
Открытие Арена
|
0:1
|
02.09.2018
|
Динамо
|
Арена Химки
|
0:2
|
08.12.2018
|
Локомотив
|
РЖД Арена
|
1:2
|
13.04.2019
|
ЦСКА
|
ВЭБ Арена
|
3:2
+1=0-6, мячи 6-16.
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