16:33 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба

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"Оренбург" обыграл ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата Россиии и впервые за время выступления в премьер-лиге набрал очки в гостях у московских клубов.

Предыдущие шесть визитов в Москву и Химки завершились для "газовиков" шестью поражениями с общим счетом 3:15. ЦСКА потерпел пятую неудачу в чемпионате, причем четыре из них пришлись на домашние встречи. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Оренбурга" в гостях у московских клубов:

Дата

Соперник

Стадион

Счет

30.11.2016

ЦСКА

ВЭБ Арена

0:2

03.04.2017

Спартак

Открытие Арена

2:3

13.05.2017

Локомотив

РЖД Арена

0:4

28.07.2018

Спартак

Открытие Арена

0:1

02.09.2018

Динамо

Арена Химки

0:2

08.12.2018

Локомотив

РЖД Арена

1:2

13.04.2019

ЦСКА

ВЭБ Арена

3:2

+1=0-6, мячи 6-16.

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ЦСКА - Оренбург

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