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Сегодня, 20:29

Семак рассказал, чувствует ли себя зенитовским Фергюсоном

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал чемпионство команды и подписание нового контракта с сине-бело-голубыми.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

— Какой из шести титулов для вас самый запоминающийся?

— Самый сложный — этот. Первый — очень важный, это отдельные эмоции. С каким трудом нам достался этот титул... Он — самый запоминающийся. Не знаю, было ли такое в истории, чтобы три команды до последней минуты претендовали на чемпионство.

— При этом сегодня не все зависело от вас...

— Для меня лично фундамент веры и православия позволяет оставаться наплаву и вести себя адекватно. Давление, которое испытывает тренер, — это непростая ноша для любого человека. Слава Богу за все. Для меня это большая поддержка — никогда не унывать и смотреть с оптимизмом в будущее.

— Вы продлили контракт на пять лет. Вы чувствуете себя зенитовским Сэром Алексом?

— Нет, конечно. Я человек, который делает свою работу и пытается приносить какую-то пользу ближним людям. Мне многое дано, поэтому и спрос большой. Что касается продления контракта, мы прекрасно понимаем: есть результат — все довольны, тренер работает; нет результата — проще всего убрать тренера. Не уберешь же все команду. К сроку контракта я отношусь спокойно. Благодарен руководству, это сигнал доверия. Очень важно, что получили его в непростой момент. Даже если бы не стали первыми, все равно пять титулов за шесть лет — это неплохой результат. Разговоры вокруг поутихли, когда руководство предложило продлить контракт, — сказал Семак.

После завершения матча Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Тюкавин на четыре с плюсом оценил сезон «Динамо»
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

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Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Маркус Вендел

Зенит

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