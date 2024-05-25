Семак: «Трансфер Артура оправдал себя — его гол позволил «Зениту» стать чемпионом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру вингера Артура в этом сезоне.

26-летний бразилец перешел в российский клуб из «Палмейраса» в январе 2024-го. В 16 матчах за «Зенит» он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

— Артур забил в Краснодаре, забил сегодня. Оправдал ли себя этот трансфер?

— Конечно, оправдал. Этот гол позволил нам стать чемпионами. В этом заслуга всей команды, но важно было забить этот мяч, особенно с учетом того, с каким трудом нам давались голы в последнее время.

Что касается Артура, то нам нужно разобраться с его потенциалом. Времени, которое было, не совсем достаточно, чтобы встроить его в команду. У нас есть определенные проблемы с крайними защитниками: приходится менять схему и каким-то образом выкарабкиваться. Весь сезон мы шли по веревке, балансируя то в одну, то в другую сторону. Думаю, Артур проникся победным духом. Голы Артура говорят о его необходимости для команды. Когда он еще больше адаптируется, ему будет еще проще. И он, и Педро еще не показали весь свой потенциал.

— Как определялось, кто будет бить пенальти сегодня?

— Мы настолько редко бьем пенальти... Мы — команда, которая больше всех атакует, больше всех обостряет в штрафной, но находится куча отговорок, почему тот или иной эпизод — это не пенальти. Это всего лишь третий наш 11-метровый в сезоне. У нас есть варианты: подошел бить Клаудиньо, но Кафанов оперативно выбежал на поле, чтобы подсказать. И мы поменяли бьющего.

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1. Благодаря победе коллектив Сергея Семака занял первое место в турнирной таблице и стал чемпионом России в шестой раз подряд.