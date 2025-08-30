«Оренбург» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Оренбург» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 30 августа

«Оренбург» и «Рубин» сыграют в 7-м туре РПЛ в субботу, 30 августа. Матч в Оренбурге на стадионе «Газовик» начинается в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 14:00. Газовик (Оренбург)

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Рубин» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Оренбург» — «Рубин» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 13.55 мск, за 5 минут до игры.

Оренбуржцы в предыдущем туре сыграли вничью с «Ахматом» (2:2), а казанцы уступили «Спартаку» (0:2).