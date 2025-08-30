Дзюба — об искусственном интеллекте: «Хорошая тема, но я не очень все это люблю»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал, как относится к искусственному интеллекту.

«Искусственный интеллект развивается, наверное, хорошая тема, но я не очень все это люблю. Но, наверное, все это круто, такое время сейчас. Не страшно? Да нет, мне ничего не страшно», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и национальной команды. В сезоне-2025/26 37-летний нападающий провел 6 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.