Казарцев в матче ЦСКА — «Акрон» ошибочно назначил пенальти в ворота тольяттинцев

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод матча 6-го тура РПЛ между ЦСКА и «Акроном» (3:1).

По мнению комиссии, главный арбитр встречи Василий Казарцев ошибончно назначил пенальти в ворота тольяттинской команды на 57-й минуте. Контакт мяча с рукой защитника «Акрона» Марата Бокоева ненаказуемый. Учитывая, что рука находилась в естественном положении и ее расположение было оправдано движением игрока при выпрыгивании в единоборстве за верховой мяч, расстояние было коротким и полет мяча был направлен вниз, в сторону газона — нарушения правил нет.

Также Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 68-й минуте, так как контакт мяча с рукой защитника армейцев Данилы Кругового не является наказуемым.