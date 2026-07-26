«Оренбург» — «Ростов»: защитник гостей Мелехин открыл счет в начале второго тайма

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

Футболист отличился на 47-й минуте дальним ударом.

Гол в ворота «Оренбурга» стал для Мелехина шестым за «Ростов».