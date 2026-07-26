«Рубин» — «Краснодар»: Кривцов забил после паса Боселли пяткой

«Краснодар» забил второй гол в ворота «Рубина» в матче 1-го тура чемпионата России — 2:1.

На 53-й минуте отличился Никита Кривцов после паса пяткой Хуана Боселли, который забил первый гол «быков» в этом матче.

Казанцы играют в меньшинстве после удаления Ильи Рожкова на 18-й минуте.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».