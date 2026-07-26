«Оренбург» — «Ростов»: защитника гостей Ногейру заменили в перерыве, в первом тайме игроку разбили лицо

Защитника «Ростова» Игора Ногейру заменили в перерыве первого тайма матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Вместо 31-летнего бразильца на поле появился Давид Семенчук.

В конце первого тайма нападающий оренбуржцев Максим Савельев в борьбе за мяч разбил Ногейре лицо. Бразильцу оказали помощь, зашив бровь, он вернулся на поле с повязкой на лбу.

Ногейра перешел в «Ростов» в июле 2026 года. Матч с «Оренбургом» стал для защитника первым в составе южан.