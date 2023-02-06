«Оренбург» продолжит сборы в Турции, несмотря на землетрясения

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о землетрясении в Турции. Российская команда проводит сборы в турецком Белеке.

«Команду землетрясение не коснулось. Сборы продолжаются. Сейчас мы находимся на тренировке», — сказал Андреев «СЭ».

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.