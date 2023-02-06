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Сегодня, 17:43

В «Спартаке» рассказали о сроках возвращения игроков в общую группу

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказали о сроках возвращения игроков в общую группу.

— Часть игроков не участвовали на товарищеском турнире. Также они в полном объеме не принимают участие и в тренировках. Как обстоят дела с повреждениями и травмами в команде?

— Продолжаем подготовку, динамика восстановления позитивная. У футболистов, которые восстанавливались после тяжелых травм, постепенно нагрузки возрастают. Кристофер Мартинс ближе к окончательному восстановлению, чем Мозес. По обоим футболистам врачи строят осторожные, но оптимистичные прогнозы. По Умярову то же самое могу сказать. Никакой спешки не нужно. Мы много раз говорили, что этот турнир — это этап подготовки, это не турнир, ради которого строиться подготовка, это инструмент этой подготовки. Всему свое время.

— Можно утверждать, что Умярова, Мартинса и Мозеса мы на этом турнире не увидим?

— Давайте посмотрим. Сегодня матч, 10-го числа будет матч. Рисковать лишний раз, чтобы поскорее игрок появился на поле, никто не будет. Если тренеры посчитают кого-то выпустить на определенное время, то это произойдет.

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Кристофер Мартинс Перейра
Наиль Умяров
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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