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Сегодня, 17:46

Тарасова заявила, что в российском футболе не хватает квалифицированных тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в российском футболе не хватает квалифицированных специалистов.

«В российском футболе не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Такие тренеры рождаются не каждый год. Не хватает менталитета победителей? Дело не столько в менталитете, весь вопрос в тренировках, в построении каждодневной работы, улучшении и развитии способностей каждого из футболистов. У каждого есть достоинства и недостатки, а из этого уже нужно формировать команду. Футболисты мало тренируются и не так. Все идет от тренеров, а потом уже от настроя. Как бы ты ни настроился, если ты бежать не можешь, то не побежишь», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-v-rossijskom-futbole-ne-hvataet/
Футбол
РПЛ
Татьяна Тарасова
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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