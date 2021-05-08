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«Оренбург» подал апелляцию на решение РФС о недопуске клуба в РПЛ

20:40
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб подал апелляцию на решение Российского футбольного союза (РФС) не давать «Оренбургу» лицензию для выступления в РПЛ.

Насколько я знаю, у нас два замечания, мы сегодня занимались этим вопросом. У нас был вопрос в финансировании, мы заключили с нашим спонсором договор о намерении на весь сезон, полностью согласовали все вопросы, связанные с финансированием. И одновременно подготовили апелляцию на решение в части, касающейся стадиона. Сегодня примерно в 16:00 нашего времени (18:00 мск. — Прим. Ред.) эти документы были направлены, поэтому будем ждать очередного вердикта, но по-прежнему остаемся на позициях, что спортивный принцип должен стоять во главе угла.

Мы вполне отвечаем потребностям болельщиков нашего региона, но есть регламент, мы его будем исполнять. С собственником стадиона и клуба будем все делать для того, чтобы примерно в июне этого года начать реконструкцию, у нас четыре угла стадиона не заполнены, и завершить ее полностью к началу следующего сезона, в июле следующего года", — цитирует Еремякина ТАСС.

«Оренбург» в матче 41-го тура ФНЛ в гостях разгромил «Иртыш» со счетом 4:0 и гарантировал себе второе место, что позволяет выйти в Тинькофф РПЛ. Однако участие клуба в высшей лиге будет определено позднее. Пока «Оренбург» не смог получить лицензию для игры в чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11328683

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Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ