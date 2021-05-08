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ЦСКА — «Краснодар»: Чалов вывел хозяев вперед

20:53
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ЦСКА вышел вперед в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара»

На 56-й минуте отличился Федор Чалов. Счет матча — 2:1 в пользу хозяев.

ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры