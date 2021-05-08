ЦСКА — «Краснодар»: Чалов вывел хозяев вперед
20:53
ЦСКА вышел вперед в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара»
На 56-й минуте отличился Федор Чалов. Счет матча — 2:1 в пользу хозяев.
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