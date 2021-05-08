Арбитр Мешков догнал своего учителя Сухину по числу матчей
Подмосковный рефери Виталий Мешков, который сегодня, 8 мая, судит матч 29-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар», догнал своего учителя Станислава Сухину по числу игр в чемпионате России.
У обоих по 171 встрече. По этому показателю они делят 10-е место. Больше матчей провели Владислав Безбородов (241), Алексей Николаев (226), Юрий Баскаков (225), Николай Иванов (215), Сергей Карасев (204), Сергей Лапочкин-младший (182), Валентин Иванов (180), Тарас Безубяк (175 в чемпионате России плюс 24 — в чемпионате СССР) и Михаил Вилков (175). (Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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