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Судейство

Арбитр Мешков догнал своего учителя Сухину по числу матчей

20:32
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Подмосковный рефери Виталий Мешков, который сегодня, 8 мая, судит матч 29-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар», догнал своего учителя Станислава Сухину по числу игр в чемпионате России.

У обоих по 171 встрече. По этому показателю они делят 10-е место. Больше матчей провели Владислав Безбородов (241), Алексей Николаев (226), Юрий Баскаков (225), Николай Иванов (215), Сергей Карасев (204), Сергей Лапочкин-младший (182), Валентин Иванов (180), Тарас Безубяк (175 в чемпионате России плюс 24 — в чемпионате СССР) и Михаил Вилков (175). (Александр Бобров)

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