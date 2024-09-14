«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков оформил дубль

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил второй гол в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга».

19-летний футболист оформил дубль на 40-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».