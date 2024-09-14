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Сегодня, 12:40

Отец Кирилла Панченко объяснил, почему «Химки» отзаявили игрока

Зарина Халимхонова
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Кирилл Панченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виктор Панченко, отец полузащитника «Химок» Кирилла Панченко, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб исключил полузащитника из заявки команды на РПЛ.

«Кирилла заявили за «Химки-2», чтобы освободить место для иностранцев, так как клуб набрал много легионеров, а их нельзя заявлять за второй состав, согласно регламенту РФС.

«Химки-2» — общая заявка клуба. Там находятся многие футболисты основного состава с российским паспортом. Любой игрок из «Химок-2» может подниматься по заявке согласно регламенту и выступать за основные «Химки» в РПЛ и Кубке России. Это обычная рядовая ситуация для всех клубов РПЛ, которые имеют у себя вторые команды», — сказал Панченко «СЭ».

Следующий матч подмосковный клуб проведет против «Акрона» в рамках 8-го тура чемпионата России в воскресенье, 15 сентября. Матч состоится в Самаре, начало — в 16.30 по московскому времени.

Кирилл Панченко
ФК Химки
Виктор Панченко
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