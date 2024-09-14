«Оренбург» — «Локомотив»: хозяева сравняли счет

«Оренбург» забил первый гол в матче 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:1. Игра проходит на домашнем стадионе оренбуржцев.

На 37-й минуте счет сделал равным Саид Сахархизан.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».