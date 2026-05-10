«Оренбург» — «Крылья Советов»: хозяева открыли счет

«Оренбург» вышел вперед в матче против «Крыльев Советов» в 29-м туре РПЛ — 1:0.

На 23-й минуте забил Евгений Болотов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 12:30. Газовик (Оренбург)

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