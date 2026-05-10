«Локомотив» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Локомотив» на своем поле примет «Балтику» в рамках 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального телеканала.