«Оренбург» — «Крылья Советов»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Оренбург» после первого тайма на своем поле ведет в счете в матче против «Крыльев Советов» в 29-м туре РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте забил полузащитник хозяев Евгений Болотов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 12:30. Газовик (Оренбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max