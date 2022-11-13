«Оренбург» — «Краснодар»: Вера увеличил преимущество хозяев и впервые забил за оренбуржцев

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера увеличил преимущество своей команды в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» — 2:0.

На 23-й минуте аргентинец получил мяч в штрафной краснодарцев после подачи с правого фланга и пробил в дальний от себя угол ворот.

Вера забил первый гол за «Оренбург». Футболист перешел в команду в июле нынешнего года на правах аренды из аргентинского «Лануса». Матч с «Краснодаром» стал для него 16-м в составе российского клуба.