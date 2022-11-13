Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении железнодорожников от «Спартака» в рамках 17-го тура чемпионата России (1:2).

«Во-первых, они находятся в очень сложной и трудной ситуации, как по игре, так и по набранным очкам. Во-вторых, они сейчас ведут борьбу с теми командами, которые уже имеют опыт борьбы с клубами, которые сражаются за выживание, у «Локомотива» такого опыта нет. Сейчас «Локомотив» не имеет права допускать те ошибки, которые допустил ранее», — приводит Vprognoze.ru слова Семина.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков). «Спартак» с 36 очками расположился на 2-й позиции.