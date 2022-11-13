«Оренбург» — «Краснодар»: Сычевой сделал дубль

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой увеличил преимущество своей команды в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» — 3:0.

На 29-й минуте форвард отправил мяч в сетку ворот Матвея Сафонова ударом головой после подачи углового.

Этот гол стал для Сычевого вторым в матче с «Краснодаром» и 13-м в нынешнем розыгрыше РПЛ. Россиянин опередил форварда «Зенита» Малкома (12 голов) и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23.